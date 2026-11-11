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Hatay Antakya'da kamyonu çekiciyle götüren şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonun çekici yardımıyla çalındığı belirlendi ve şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yakaladı; kamyon sahibine teslim edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan bir kamyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çekici yardımıyla kamyonu götürdüğünü tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı A.Y, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bulunan kamyon ise sahibine ulaştırıldı.

Kamyonun çekiciyle götürülmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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