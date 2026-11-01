Hatay Antakya'da uyuşturucudan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Hatay Antakya'da uyuşturucudan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 'uyuşturucu satın alma ve kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA