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Hatay Antakya'da uyuşturucudan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 'uyuşturucu satın alma ve kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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