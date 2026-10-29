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Hatay Antakya'da 2 kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 yüzük çalan hırsızlar yakalandı

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Hatay Antakya'da 2 kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 yüzük çalan hırsızlar yakalandı Haber Videosunu İzle
Hatay Antakya'da 2 kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 yüzük çalan hırsızlar yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 27 Ekim'de 2 kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük çalan kadın ve erkek hırsızlar yakalandı. Adana'dan geldikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

Hatay'da 2 farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 yüzük çalan suç makinası kadın ve erkek hırsız, polis tarafından yakalandı. El çabukluğuyla kuyumcudan altın çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların hırsızlık için Adana'dan geldikleri tespit edildi.

Olay; 27 Ekim günü Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan prefabrik çarşıda yaşandı. Çarşı içerisinde bulunan iki farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük hırsızlığının yaşanması üzerine esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan kamera görüntüsü incelemeleri ve saha araştırmaları neticesinde, olayın şüphelilerinin Adana'dan gelerek hırsızlık eylemini gerçekleştiren N.D. ve N.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli N.D., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı ve 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Çalınan altınlar sahibine teslim edilirken, erkek şahsın kuyumcuyu oyaladığı esnada kadın şahsın yüzükleri çaldığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan; N.D. isimli şahsın hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 5 suç kaydının olduğu ve N.A. isimli şahsın hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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