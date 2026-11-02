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Hatay'da uyuşturucudan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü tutuklandı

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Hatay'da uyuşturucudan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü tutuklandı
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Hatay'da uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Antakya'da Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan H.G., Antakya'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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