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Antakya'da arkadaşının altın ve parasını çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

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Hatay Antakya'da 8 Ekim'de evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 dolar çalındığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurun iş arkadaşları oldukları belirtilen zanlıların binaya giriş çıkışları ve altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş arkadaşlarının evinden altın ve para çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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