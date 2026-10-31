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Hatay Antakya'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 'cinsel taciz' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin adres çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, "cinsel taciz" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'yi adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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