Hatay Antakya'da itfaiye istasyonuna gelen araçtaki yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay Antakya'da itfaiye istasyonuna gelen araçtaki yılan yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içerisinde görülen yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Antakya İtfaiye İstasyonu'na gelen aracın içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı