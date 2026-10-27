Hatay Antakya'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay Antakya'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 75. Yıl Bulvarı'nda hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi; cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.İ. idaresindeki hafriyat kamyonu, 75. Yıl Bulvarı'nda, Adil Devaoğlu'nun (48) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunun altında kalan Devaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Devaoğlu'nun cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA