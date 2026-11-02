Hatay Antakya'da kötü koku üzerine girilen evde baba ve kızı ölü bulundu

Hatay Antakya'da kötü koku üzerine girilen evde baba ve kızı ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Sofular Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulunuldu. Ekipler evde 54 yaşındaki baba ile 18 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaştı; baba ve kızı otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde baba ve kızı yaşadıkları evde ölü bulundu.
Sofular Mahallesi'nde bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenlerine ulaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cansız bedeni otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA