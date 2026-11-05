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Hatay Samandağ'da okuldan çalınan elektronik eşyalar bulundu, 3 şüpheli gözaltında

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel eğitim kurumundan 2 Kasım'da çalınan çok sayıda elektronik eşya polis tarafından bulundu. Samandağ ve Antakya'daki adreslerde ele geçirilen malzemeler okul müdürüne teslim edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim okulundan çalınan çok sayıda elektronik eşya polis ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım'da ilçedeki Hayrullah Neziha Albayrak Özel Eğitim Kurumu'nda meydana geldi. Okuldan çok sayıda elektronik eşya ve eğitim malzemesinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmada, hırsızlık olayının şüphelileri M.S. ve H.O. ile çalıntı malzemeleri emanet olarak bıraktıkları T.K. ve M.E. tespit edildi. Güvenlik kamerası incelemelerinde çalınan malzemelerin bir kısmının Samandağ'a, diğer kısmının ise Antakya'ya götürüldüğü saptandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar kasaları, monitörler, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, kamera kayıt cihazı, akıllı tahta, televizyonlar, ses sistemi, matkap seti ve çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Ayrıca okulda bulunan perdelerin tamamı da bulundu.

Çalınan malzemeler okul müdürüne teslim edilirken, hırsızlığa karışan M.S., M.A. ve H.O. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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