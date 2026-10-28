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Antakya'da iki kuyumcudan yüzük çalan Adana'dan gelen 2 zanlı yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzük çalan 2 zanlı gözaltına alındı. Adana'dan geldiği belirlenen şüphelilerin adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük bulundu, yüzükler sahiplerine teslim edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda iki kuyumcudan altın yüzüklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Adana'dan kente gelen N.D. ve N.A. olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük ele geçirildi.

Altın yüzükler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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