Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde mahsur kalan hayvanları itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde mahsur kalan hayvanları itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerlerden kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
Hatay'da farklı ilçelerde mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.
Antakya, Defne, İskenderun, Payas, Arsuz ve Hassa ilçelerinde mahsur kalan hayvanların yardımına ekipler yetişti.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan hayvanlar güvenli alanlara ulaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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