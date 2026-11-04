Antakya'da müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaali Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA