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Hatay'da aranan şahıs, 49 yıl 4 ay hapis cezasıyla 20 yıl sonra tutuklandı

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Hatay'da aranan şahıs, 49 yıl 4 ay hapis cezasıyla 20 yıl sonra tutuklandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da aranan şahıs, 49 yıl 4 ay hapis cezasıyla 20 yıl sonra tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 2006'da gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ağır yaralayan şahıs, 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 20 yıl sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da 2006 yılında gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaralayan şahıs, mahkeme sürecinin sona ermesiyle 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 20 yıl sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antakya ilçesinde 2006 yılında meydana gelen olayda, O.A. isimli şahıs gasp etmeye çalıştığı kadını silahla ateş ederek ağır yaraladı. Şahsın, olaydan yaklaşık 5 ay sonra başka bir kişiyi daha gasp ettiği öğrenildi. Olaylarla ilgili yürütülen adli süreç sonucunda O.A. hakkında silahla yağma, kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 2026 yılı başında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 49 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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