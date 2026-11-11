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Hatay'da 2 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla cezaevine gönderildi

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Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. ve A.S.Ü. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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