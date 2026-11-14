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Hatay'da akaryakıt istasyonunda kamyondan çanta çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Hatay'da akaryakıt istasyonunda kamyondan çanta çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da akaryakıt istasyonunda kamyondan çanta çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunda 2 şüpheli, park halindeki kamyondan takım çantası çaldı. Polis ekiplerince yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyondan takım çantası çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda; polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Kasım tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen V.C.T. ve H.S. isimli şüpheliler, yakıt aldıktan sonra park halindeki kamyona yöneldi. Şüpheliler, kamyonda bulunan takım çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kamyonetin kasasından takım çantasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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