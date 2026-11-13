Hatay'da alev alan kamyonetin aküsü patladı, araçtaki 2 kişi yaralandı

Hatay'da alev alan kamyonetin aküsü patladı, araçtaki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da Antakya-İskenderun yolu üzerinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında sürücü koltuğunun altındaki akü patladı ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu, jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Hatay'da seyir halindeyken alev alan kamyonette akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yangın, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan araçta sürücü koltuğunun altındaki akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yanan kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı