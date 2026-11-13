Hatay'da alev alan kamyonetin aküsü patladı, araçtaki 2 kişi yaralandı

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Hatay'da seyir halindeyken alev alan kamyonette akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yangın, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan araçta sürücü koltuğunun altındaki akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yanan kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı