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Hatay Antakya'da operasyonda 2 firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ve C.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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