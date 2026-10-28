Hatay Antakya'da iki kuyumcudan 100 bin liralık 3 yüzük çalan 2 şüpheli yakalandı

HATAY'da iki kuyumcu dükkanından toplamda 100 bin lira değerinde 3 altın yüzük çalan N.D. ve N.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yüzükleri çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı çarşı içerisinde iki kuyumcu dükkanında altın yüzüklerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki hırsızlığı da aynı iki kişinin gerçekleştirdiği belirledi. Kimliklerinin N.D. ve N.A. olduğu saptanan şüpheliler, çaldıkları 100 bin lira değerindeki 3 altın yüzükle yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürülürken, altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı