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Hatay Antakya'da park halindeki otomobili ateşe veren zanlı gözaltına alındı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 25 Ekim'de park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama olduğu güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi. Emniyet ekipleri aracı ateşe veren zanlıyı gözaltına aldı; görüntüde şüphelinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği güvenlik kamerası kaydıyla tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 MB 4631 plakalı otomobilin 25 Ekim'de Narlıca Mahallesi'nde yanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, olay yerine gelen B.A'nın park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.

Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin otomobili ateşe verdikten sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA
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