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Hatay Antakya'da park halindeki otomobil yanıp kullanılamaz duruma geldi

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Hatay Antakya'da park halindeki otomobil yanıp kullanılamaz duruma geldi
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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