Hatay'da aranan 2 firari hükümlü Antakya ve Samandağ'daki operasyonla yakalandı

Hatay'da aranan 2 firari hükümlü Antakya ve Samandağ'daki operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. ve Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA