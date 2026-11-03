Hatay Antakya'da kötü koku ihbarıyla cansız bulunan baba ve kızı toprağa verildi

HATAY'da evde cansız bedenleri bulunan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye erlerinin desteğiyle eve giren ekipler, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Vücutlarında yara izi bulunmayan baba ve kızının cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, baba ve kızının ölüm nedenleri, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı