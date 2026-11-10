Antakya'da fırıncı Hilmi Kara, çırak bulamayınca 3 stajyer yetiştirmeye başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırın ve kasap işletmeciliği yapan Hilmi Kara, çırak bulmakta zorlanınca mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci alarak usta yetiştirmeye başladı. Geleceğe meslek öğrenerek hazırlanan öğrenciler, geçmişte günde yaklaşık 6 saat cep telefonuyla oynayarak vakit geçirirken şimdi; hamur açmayı, et kesmeyi, ekmek ve lahmacun yapmayı öğrenerek kendi geleceklerini kurmak için çalışıyorlar.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde işletmesi bulunan ve 25 yıldır fırın ile kasap işleten Hilmi Kara, son yıllarda gençlerin mesleki eğitime yönelmemesi nedeniyle çırak bulmakta güçlük çekmeye başladı. Bunun üzerine çıraklık eğitim merkezlerinden öğrenci talep eden Kara, işletmesinde 2 fırıncı ve 1 kasap olmak üzere 3 stajyerin yetişmesine imkan sağladı. Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bugüne kadar 6 fırıncı ve kasap ustaları yetiştiren Kara, mesleğe yeni ustalar kazandırarak mesleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Kara'nın yanında eğitim alan Mustafa Aslan ve Ali Kaya da zamanla mesleğin inceliklerini öğrenmeye başladı. Hamur yoğurup açan, ekmek ve lahmacun hazırlayan çıraklar, telefonla geçirdikleri zamanı azaltarak hem meslek öğreniyor hem de kendi para kazanıyorlar. Geçmişte günde 6 saat telefonla oynayan çırakların elinde fırıncı küreği ve bıçak alarak meslek öğreniyorlar.

"Mesleğimizi geleceğe taşıyabilmek ve yeni ustalar yetiştirmek zorundayız"

Fırıncılık mesleğini geleceğe taşıyabilmek için yeni ustalar yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Hilmi Kara, "Önceki yıllarda çırak yetiştirme konusunda sıkıntı yaşamıyorduk ancak son zamanlarda çırak bulmakta zorlanmaya başladık. Gençlerin mesleki eğitime yeterince yönelmemesi nedeniyle çıraklık eğitim merkezlerinden öğrenci talep ettik. Devletimizin sunduğu imkanlar sayesinde fırıncılık ve kasaplık alanlarında çırak yetiştirmeye devam ediyoruz. Şu anda iki fırıncı ve bir kasap olmak üzere üç stajyer öğrencim var. Fırıncılık eğitimi alan öğrencilerimden biri yaklaşık bir buçuk yıldır yanımda ve bu yıl mezun olacak. Daha önce de 5-6 ustayı yetiştirerek mezun ettim. Mesleğimizi geleceğe taşıyabilmek ve yeni ustalar yetiştirmek zorundayız. Onlara işi öğretmek benim için büyük bir zevk, onur ve gurur. Öğrencilerimin yaptıkları işleri gördükçe mutlu oluyorum. İlk geldiklerinde hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi ekmek çıkarabiliyor, lahmacun yapabiliyor ve hamuru işleyebiliyorlar. Kasaplık eğitimi alan öğrencilerimiz de yavaş yavaş et işlemeyi öğreniyor. Onlara elimden geldiğince mesleğin bütün inceliklerini öğretmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimizi sürdürebilmek için yeni ustalar yetiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimiz maalesef telefon bağımlısı olmuş durumda. Onlara tavsiyem, telefonlardan uzaklaşıp gerçek hayata dönmeleri ve kendilerine güzel bir meslek edinmeleri. Şu anda yanımızda yetişen iki arkadaşımız da telefonlarını bırakarak mesleğe yöneldi. Bu konuda onları teşvik ettik. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak. Önceden telefonla vakit geçirirken şimdi onların hayatında merdane, hamur ve et var" dedi.

"Fırıncı olarak çalışıyorum; hamur açabiliyorum, ekmek yapabiliyorum ve lahmacun hazırlayabiliyorum"

Fırıncılık mesleğini öğrenerek kendi hayatını kurmaya çalıştığını belirten stajyer öğrenci Mustafa Aslan, geçmişte günde yaklaşık 6 saat cep telefonuyla oynadığını belirterek "Fırıncı olarak çalışıyorum. Hamur açabiliyorum, ekmek yapabiliyorum, lahmacun hazırlayabiliyorum. Kürek kullanmayı da yavaş yavaş öğreniyorum. Yaklaşık 2-3 ay boyunca kendimi geliştirerek bunları yapmayı başardım. Bu mesleğe devam etmek istiyorum. Zor yanları da var, kolay yanları da. Beni en çok sıcaklık zorluyor. Önceden telefonla günde 5-6 saat vakit geçiriyordum. Şimdi bu süreyi bir iki saate, bazen daha da aşağıya düşürdüm. Artık telefonla uğraşmak yerine işimle daha fazla ilgileniyorum. Hem meslek öğreniyorum hem de kendi hayatımı kurmaya çalışıyorum. Mutluyum" şeklinde konuştu.

"Telefonla vakit geçirmek yerine hayatıma faydalı bir şey katıyorum"

Yaklaşık bir buçuk yıldır fırında çalıştığını belirten stajyer öğrenci Ali Kaya, "Burada çalışmaya başladığımda hamur açmayı bilmiyordum. Zamanla hamur açmayı, yoğurmayı, katıklı yapmayı ve tırnaklı ekmek hazırlamayı öğrendim. Kendimi yavaş yavaş geliştirdim. Evde boş oturmak yerine kendi paramı kazanıyorum, aileme yük olmuyorum ve meslek öğreniyorum. Telefonla vakit geçirmek yerine hayatıma faydalı bir şey katıyorum. Gençlerin de kendi geleceklerini kurabilmeleri için bir meslek sahibi olmalarını istiyorum. Ustamızdan da memnunuz. Mesleğin zorlukları var, bu süreçte biraz sabırlı olmak ve alttan almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı