Hatay'da dereye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı, AFAD ve itfaiye kurtardı

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Hatay'da dereye uçarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç şahıs, HBB itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı