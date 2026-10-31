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Hatay'da dereye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı, AFAD ve itfaiye kurtardı

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Hatay'da dereye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı, AFAD ve itfaiye kurtardı
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Hatay'da Antakya-İskenderun yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu; araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye sevk edildi, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da dereye uçarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza; Antakya - İskenderun yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç şahıs, HBB itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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