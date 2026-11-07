Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan Y.A., gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar

Kadın adliye çalışanının 6,5 milyon liralık vurgununda karar çıktı
69 kişinin öldüğü tren kazasında skandal şüphe! AB fonları mercek altında

69 kişinin öldüğü faciada fon skandalı şüphesi! Savcılık devrede
İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim26

İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim
Japonya'da 3 bin 430 şubede bankacılık işlemleri durdu

Yok böyle kriz! Binlerce şubede işlemler durdu
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu

Bakan Çiftçi duyurdu! Ruhsatlı silahlara yeni zorunluluk
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası17

İran'la ilgili kıyamet senaryosu iddiası! Vatandaşlarına dağıtıyorlar