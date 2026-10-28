Hatay Valisi Masatlı, Antakya Ulu Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Masatlı, Antakya Ulu Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Ulu Camii'ndeki restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. Masatlı, tarihi kimliğin korunmasının Hatay'ın kültürel mirası ve Antakya'nın dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın tarihi simgeleri arasında yer alan ve geçmişi 16. yüzyıla uzanan Ulu Camii'nde yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaların mevcut durumu ve uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, tarihi yapının korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Ulu Camii'nin tarihi kimliğinin korunmasının Hatay'ın kültürel mirasının yaşatılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, tarihi yapıların özgün mimari özellikleri gözetilerek ihya edilmesinin Antakya'nın tarihi dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.