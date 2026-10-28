Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kaza görüntülendi

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HATAY'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Adil Devaoğlu'nun (48) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 26 Ekim'de merkez Antakya ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. B.İ. (24) yönetimindeki 41 AVU 717 plakalı hafriyat kamyonu dönüş yaparken, aynı yönde ilerleyen Adil Devaoğlu'nun kullandığı 31 BCF 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Devaoğlu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Devaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Devaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü B.İ. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı