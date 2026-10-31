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Hatay Antakya'da otomobil köprüden dereye düştü, araçta sıkışan 3 kişi yaralandı

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Hatay Antakya'da otomobil köprüden dereye düştü, araçta sıkışan 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Paşaköy Mahallesi'nde otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.D. (67) idaresindeki otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile M.L. ve A.A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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