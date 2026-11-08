Adana ve Hatay'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, 1 evin duvarı yıkıldı

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DOĞU Akdeniz'deki Adana ve Hatay'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, 1 evin de duvarı yıkıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Adana ve Hatay'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Hatay'ın Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde 1 evin duvarı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bazı ağaçlar gövdelerinden kırılıp, araçların ve semt pazarındaki tezgahın üzerine düştü. Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki çiftliğin bahçesindeki köpek, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Toros Mahallesi'nde de rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Pazar esnafı Cuma Karaoğlan, yaşananları anlatarak, "Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, aracımızın ve tezgahımızın üzerine düştü. Canımızı zor kurtardık, korkudan kendimizi tezgahın altına attık. Buradan geçen bir çocuk ağacın altında kalacaktı. Ucuz atlattık, burada can güvenliğimiz yok. Yetkililer görevini yapsın, Adana'mız sahipsiz kalmış gibi. Bu ağaçları budasınlar, önlem alsınlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı