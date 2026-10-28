Antakya'da motosikletlinin ölümüne neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı

Antakya'da motosikletlinin ölümüne neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da 75. Yıl Bulvarı'nda 26 Ekim'de hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletlinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntüde kamyonun motosiklete çarpması yer alırken, gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletlinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
75. Yıl Bulvarı'nda, 26 Ekim'de B.İ. idaresindeki hafriyat kamyonunun Adil Devaoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun önündeki motosiklete çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda, 26 Ekim'de B.İ. idaresindeki 41 AVU 717 plakalı hafriyat kamyonu, Adil Devaoğlu'nun kullandığı 31 BCF 342 plakalı motosiklete çarpmış, kamyonun altında kalan Devaoğlu yaşamını yitirmişti.