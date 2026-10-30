Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antakya'da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antakya'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlar neticesinde, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ö.F.Y., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet güçlerinin bölge genelindeki asayiş operasyonları aralıksız olarak devam ediyor.
Haber: Hüseyin Zorkun