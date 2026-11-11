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Antakya'da darp, gasp ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişinin darbedilip gasbedildiği ve görüntülerle şantaj yapıldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emek Mahallesi'ndeki olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi darbederek parasını ve değerli eşyalarını gasbettikten sonra bu anları videoya kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki bir evde A.R'nin sopa ile darbedilmesi, para ve değerli eşyalarının zorla alınması, olay anının videoya çekilmesi ve bu görüntülerle tehditlerde bulunulması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında ekipler olayın şüphelileri E.Ç, H.P. ve M.Ş.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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