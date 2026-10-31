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Hatay Antakya'da dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Hatay Antakya'da dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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