Hatay Antakya'da dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Hatay Antakya'da dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı