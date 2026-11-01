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Antakya'da şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi

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Antakya'da şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Antakya'da şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde emniyet ekiplerinin saha çalışmasında durdurulan şüphelinin üst aramasında 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi’nde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı.

Yapılan detaylı aramada, 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.Ş. isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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