Antakya'da şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi’nde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında şüpheli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı.

Yapılan detaylı aramada, 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.Ş. isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu