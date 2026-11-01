Hatay Antakya'da 2 yıl 6 ay hapisle aranan cinsel taciz hükümlüsü tutuklandı

Hatay Antakya'da 2 yıl 6 ay hapisle aranan cinsel taciz hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltı ve adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde cinsel taciz suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İ.D.'yi Antakya'da yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı