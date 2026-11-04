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Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun cinayetinde 20 yıl sonra 3 kişi tutuklandı

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Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun cinayetinde 20 yıl sonra 3 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun cinayetinde 20 yıl sonra 3 kişi tutuklandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006'da 17 yaşındaki çocuğun halıya sarılı cesedinin bulunduğu cinayette 20 yıl sonra 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, çocuğun Antakya'da bıçaklanarak öldürülüp 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı.

Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı ve konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Şahsın bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, faile yardım eden 2 şahsın ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

Samandağ ilçesinde deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl isimli kişinin halıya sarılı halde cesedi bulundu. Aradan geçen 20 yılın ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar neticesinde; 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Akgöl'ün S.S. isimli şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılarak Samandağ ilçesine kadar 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı. Öte yandan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 yıl boyunca sakladıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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