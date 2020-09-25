SİLAH HABERLERİ

Silah - Bugün
Son dakika haber... OYUNCU ONUR SEYİT YARAN'I SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. tutuklandı.
Silah - Bugün
BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması
HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiğini hatırlatan Destici, HDP'nin ayaklanma çağrısının sebebinin "Türkiye'nin PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi" olduğunu anımsattı.
Silah - Bugün
Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletimiz ve milletimiz var olsun"
"Gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum" Şehitlerin al bayrağa sarılı tabutlarının omuzlarda taşındığı günlerin unutulmaması gerektiğini belirten BBP Genel Başkanı Destici, "Ayaklanma çağrısının sebebinin, Türkiye'nin, PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi olduğunu, hemen her gün, o silahlarla şehit edilen evlatlarımızı, bayrağa sarıp, omuzlarımızda taşıyıp toprağa verdiğimizi, tarihe kayıt düşmek adına ayrıca hatırlatmak ve ifade etmek istiyorum.
Silah - Bugün
Siirt'te terör suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
Siirt'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliği ile yakalandı.
Silah - Bugün
Bayburt'ta cinayetten aranan zanlı Trabzon'da yakalandı
Bayburt'ta "kasten adam öldürme" iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.
Silah - Bugün
Son dakika haber: Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı
Silah - Bugün
Son Dakika | FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu
M.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı.
Silah - Bugün
6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: "Babamın ahı yerde kalmadığı için mutluyum"
Silah - Bugün
Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı
Kazımi'den Sadr'a destek Başbakan Mustafa el-Kazımi de Sadr'dan sonra yaptığı açıklamada, Şii dini ve siyasi liderin önerdiği komitenin kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Kanun, kanun dışında olanların üstündedir. Yolsuzluk ve kontrolsüz silah ittifakının Irak'ta yeri yok.
Silah - Bugün
Ağırlaşan yaşam şartlarıyla boğuşan Libyalıların en büyük sorunu elektrik kesintileri (3)
Silah - Bugün
Son dakika haberi: (İSTANBUL - ek) İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı...
Silah - Bugün
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine...
Silah - Bugün
Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
Silah - Bugün
Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı
Gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si, "uyuşturucu madde kullanmak", 3'ü ise "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" iddiasıyla işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Silah - Bugün
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından "yasak aşk" çıktı
Silah - Bugün
Son dakika... Arnavutköy'deki çifte cinayetin katil zanlısının silahı çöpe atması kamerada
Silah - Bugün
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "İran ile Afganistan konusunda görüşmek istiyoruz"
Öte yandan Halilzad, Afganistan'da İran'a yakın silahlı grupların faaliyetlerini yakından izlediklerinin ve ABD'ye karşı eylemde bulunulması halinde bu grupları hedef alacaklarının da altını çizdi.
Silah - Bugün
FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası verildi.
Silah - Bugün
Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Babar'ın dün akşam saatlerinde müvekkillik talep etme bahanesiyle evine gelen iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Silah - Bugün
Bitlis'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bitlis'te otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst aramasında 3 tabanca ile fişek ele geçirildi.
Silah - Bugün
Ahmet Ünlü'nün bilgisine başvuruldu
Bazı derneklerin silahlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahmet Ünlü'nün bilgisine başvuruldu.
Silah - Bugün
Son dakika haberi! Vahşetin böylesi...Çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardı
Silah - Bugün
Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı
Silah - Bugün
Eski üsteğmene FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmen Ramazan Çoşar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Silah - Bugün
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Ekipler, kent merkezinde 5 adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile silah, 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.
Silah - Bugün
Londra'da gözaltındaki kişi tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Polisi vuran 23 yaşındaki kişinin de kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu, olay sırasında polis tarafından silah kullanılmadığı belirtildi.
Silah - Bugün
Son dakika haber: Adana'da yeniden yargılanan FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin cezası değişmedi
Son dakika haberleri: Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilen örgütün sözde üst yöneticisi sanık, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.