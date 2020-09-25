SİLAH HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Silah Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Silah Haberleri

Silah haber, Silah son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Silah: Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyedeSilah - Bugün
Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede
Silah - Bugün
Son dakika haber... OYUNCU ONUR SEYİT YARAN'I SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. tutuklandı.
Silah - Bugün
BBP Lideri Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi Açıklaması
HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiğini hatırlatan Destici, HDP'nin ayaklanma çağrısının sebebinin "Türkiye'nin PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi" olduğunu anımsattı.
Silah - Bugün
Son Dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Devletimiz ve milletimiz var olsun"
"Gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum" Şehitlerin al bayrağa sarılı tabutlarının omuzlarda taşındığı günlerin unutulmaması gerektiğini belirten BBP Genel Başkanı Destici, "Ayaklanma çağrısının sebebinin, Türkiye'nin, PKK'ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi olduğunu, hemen her gün, o silahlarla şehit edilen evlatlarımızı, bayrağa sarıp, omuzlarımızda taşıyıp toprağa verdiğimizi, tarihe kayıt düşmek adına ayrıca hatırlatmak ve ifade etmek istiyorum.
Silah - Bugün
Siirt'te terör suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
Siirt'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliği ile yakalandı.
Silah: Son dakika haberleri | Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonuSilah - Bugün
Son dakika haberleri | Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Silah: Güney Sudan'daki seller 600 binden fazla kişiyi yerinden ettiSilah - Bugün
Güney Sudan'daki seller 600 binden fazla kişiyi yerinden etti
Silah - Bugün
Bayburt'ta cinayetten aranan zanlı Trabzon'da yakalandı
Bayburt'ta "kasten adam öldürme" iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.
Silah: Son dakika haberleri: Siirt'te terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandıSilah - Bugün
Son dakika haberleri: Siirt'te terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı
Silah: Terör şüphelisi, ağabeyinin kimliğiyle yakalandıSilah - Bugün
Terör şüphelisi, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı
Güney Sudan'daki seller 600 binden fazla kişiyi yerinden etti
Silah: Son dakika haberleri: Silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandıSilah - Bugün
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıyla ilgili Bilecik'te yakalanan zanlı tutuklandı
Silah: Son dakika haber: Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktıSilah - Bugün
Son dakika haber: Yunus Timlerinin şüphelendikleri otomobilden ruhsatsız silahlar çıktı
Silah - Bugün
Son Dakika | FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu
M.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı.
Silah: 6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: 'Babamın ahı yerde kalmadığı için mutluyum'Silah - Bugün
6-8 Ekim olaylarında babasını kaybeden Şener: "Babamın ahı yerde kalmadığı için mutluyum"
Silah - Bugün
Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı
Kazımi'den Sadr'a destek Başbakan Mustafa el-Kazımi de Sadr'dan sonra yaptığı açıklamada, Şii dini ve siyasi liderin önerdiği komitenin kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Kanun, kanun dışında olanların üstündedir. Yolsuzluk ve kontrolsüz silah ittifakının Irak'ta yeri yok.
Silah: Son dakika haberi | İstanbul merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonu kameradaSilah - Bugün
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonu kamerada
Silah: Ağırlaşan yaşam şartlarıyla boğuşan Libyalıların en büyük sorunu elektrik kesintileri (3)Silah - Bugün
Ağırlaşan yaşam şartlarıyla boğuşan Libyalıların en büyük sorunu elektrik kesintileri (3)
Silah: Son dakika haberi: (İSTANBUL - ek) İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı varSilah - Bugün
Son dakika haberi: (İSTANBUL - ek) İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı...
Silah: Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye birincisi olan Ebabil takımına sponsor olduSilah - Bugün
Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye birincisi olan Ebabil takımına sponsor oldu
Silah: Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmişSilah - Bugün
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine...
Silah: İsrail'le normalleşme politikası izleyen devletlere karşı protestoSilah - Bugün
İsrail'le normalleşme politikası izleyen devletlere karşı protesto
Silah: Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralıSilah - Bugün
Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
Silah: Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklamaSilah - Bugün
Aksaray'da 5 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Silah: Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktıSilah - Bugün
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Silah - Bugün
Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı
Gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si, "uyuşturucu madde kullanmak", 3'ü ise "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" iddiasıyla işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Silah: Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktıSilah - Bugün
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
Silah: Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından 'yasak aşk' çıktıSilah - Bugün
Ormanlık alanda eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Çifte cinayetin altından "yasak aşk" çıktı
Silah: Son dakika... Arnavutköy'deki çifte cinayetin katil zanlısının silahı çöpe atması kameradaSilah - Bugün
Son dakika... Arnavutköy'deki çifte cinayetin katil zanlısının silahı çöpe atması kamerada
Silah: Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildiSilah - Bugün
Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Silah: Bursaspor'un rakibi GiresunsporSilah - Bugün
Bursaspor'un rakibi Giresunspor
Silah: Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklamaSilah - Bugün
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Silah - Bugün
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "İran ile Afganistan konusunda görüşmek istiyoruz"
Öte yandan Halilzad, Afganistan'da İran'a yakın silahlı grupların faaliyetlerini yakından izlediklerinin ve ABD'ye karşı eylemde bulunulması halinde bu grupları hedef alacaklarının da altını çizdi.
Silah: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiSilah - Bugün
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Silah - Bugün
FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamına hapis
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'a, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezası verildi.
Silah - Bugün
Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Babar'ın dün akşam saatlerinde müvekkillik talep etme bahanesiyle evine gelen iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Silah - Bugün
Bitlis'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bitlis'te otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst aramasında 3 tabanca ile fişek ele geçirildi.
Silah: Samsun'da şok narkotik uygulamasıSilah - Bugün
Samsun'da şok narkotik uygulaması
Silah - Bugün
Ahmet Ünlü'nün bilgisine başvuruldu
Bazı derneklerin silahlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Ahmet Ünlü'nün bilgisine başvuruldu.
Silah: Son dakika haberi! Vahşetin böylesi...Çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardıSilah - Bugün
Son dakika haberi! Vahşetin böylesi...Çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardı
Silah: HDP'nin Eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındıSilah - Bugün
HDP'nin Eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındı
Silah: Elazığ polisi göz açtırmıyor bir haftada 22 şüpheli tutuklandıSilah - Bugün
Elazığ polisi göz açtırmıyor bir haftada 22 şüpheli tutuklandı
Silah: Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldıSilah - Bugün
Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı
Silah - Bugün
Eski üsteğmene FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmen Ramazan Çoşar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Silah: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıSilah - Bugün
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Silah: Selefi gruplarla ilgili savcılık harekete geçtiSilah - Bugün
Selefi gruplarla ilgili savcılık harekete geçti
Silah - Bugün
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Ekipler, kent merkezinde 5 adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ile silah, 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirdi.
Silah - Bugün
Londra'da gözaltındaki kişi tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Polisi vuran 23 yaşındaki kişinin de kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu, olay sırasında polis tarafından silah kullanılmadığı belirtildi.
Silah: Son dakika haberleri! Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (4)Silah - Bugün
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı (4)
Silah: Son dakika haber... Samsun'da 1 kilo 398 gram esrar ele geçirildiSilah - Bugün
Son dakika haber... Samsun'da 1 kilo 398 gram esrar ele geçirildi
Silah - Bugün
Son dakika haber: Adana'da yeniden yargılanan FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin cezası değişmedi
Son dakika haberleri: Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilen örgütün sözde üst yöneticisi sanık, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.
Silah: Son dakika haberleri | Türkiye milli teknolojisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyorSilah - Bugün
Son dakika haberleri | Türkiye milli teknolojisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor
12345678910
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Erol Bulut Murat Şahin
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silah Haberleri | Silah Haber - Haberler - Silah haberleri, son dakika silah haber ve gelişmeleri burada. Samsun'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şahıs adliyede.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:31:06. #1.14#
title