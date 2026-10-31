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Konya'da kaçak silah imalatı operasyonunda 4 şüpheli cezaevine gönderildi

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Konya'da kaçak silah imalatı operasyonunda 4 şüpheli cezaevine gönderildi Haber Videosunu İzle
Konya'da kaçak silah imalatı operasyonunda 4 şüpheli cezaevine gönderildi
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Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda 1 bin 986 tabanca parçası, 8 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kalıp ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 bin 986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah imalatı ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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