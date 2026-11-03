Kayseri'de 54 noktada yapılan uygulamada 52 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 314 personelle eş zamanlı yapılan uygulamada, 13 bin 258 şahıs sorgulanırken, 52 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgite göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm 62 ekip ve 314 personelinin katılımıyla uygulama yapıldı. Ekipler tarafından 54 noktada düzenlenen eş zamanlı 'huzur-asayiş' uygulamasında, 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı. Uygulamada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 52 aranan şahsın yakalandığı çalışmalarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Öte yandan, 13 şahsa Kabahatler Kanunu'dan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı