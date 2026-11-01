Kuzey Kore'den yeni silah denemesi! Misket bombalı başlığın 130 bin metrekareyi küle çevirebildiği iddia edildi

Kuzey Kore'den yeni silah denemesi! Misket bombalı başlığın 130 bin metrekareyi küle çevirebildiği iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore, taktik balistik füzelere takılacak "Standart Tip 2" adlı misket bombalı savaş başlığını dün test ettiğini duyurdu. Pyongyang'a göre başlık 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor; 4 kategoriye ayrılan başlıkların yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulması planlanıyor.
- Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" misket bombalı savaş başlığını test etti.
- Savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebilme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
- Misket bombalı savaş başlıklarının özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulacağı duyuruldu.
Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen ve 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip misket bombalı savaş başlığını test ettiğini duyurdu.
STANDART TİP 2 BAŞLIĞI DENENDİ
Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Kuzey Kore, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.
Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.
YIL SONUNA KADAR TÜM BİRLİKLERE VERİLECEK
İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.