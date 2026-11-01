Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Kore'den yeni silah denemesi! Misket bombalı başlığın 130 bin metrekareyi küle çevirebildiği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore'den yeni silah denemesi! Misket bombalı başlığın 130 bin metrekareyi küle çevirebildiği iddia edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, taktik balistik füzelere takılacak "Standart Tip 2" adlı misket bombalı savaş başlığını dün test ettiğini duyurdu. Pyongyang'a göre başlık 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebiliyor; 4 kategoriye ayrılan başlıkların yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulması planlanıyor.

  • Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" misket bombalı savaş başlığını test etti.
  • Savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı küle çevirebilme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
  • Misket bombalı savaş başlıklarının özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulacağı duyuruldu.

Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen ve 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip misket bombalı savaş başlığını test ettiğini duyurdu.

STANDART TİP 2 BAŞLIĞI DENENDİ

Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Kuzey Kore, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

YIL SONUNA KADAR TÜM BİRLİKLERE VERİLECEK

İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi

Çıkıp açık açık konuştu! Söylediğiyle alkış topladı
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti

2-1'lik yenilgi sonrası beklenen oldu
Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru şaşırttı! Doğumunda öldü sanılan dünyaca ünlü isim kim?

1 milyon TL'lik soru da cevabı da şaşırttı! Yarışmacı yanıt vermedi
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Bolu'da AVM'deki Cadılar Bayramı partisi kavgayla bitti! Araya giren güvenlik görevlisi darp edildi, 4 gözaltı

Parti AVM'de kavgayla bitti! Araya giren güvenliği de dövdüler
Bakan Fidan: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varmak zorunda

Bakan Fidan'dan hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir çağrı var

Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı

Kendi kendine hareket etti! Gece yarısı ortalığı birbirine kattı