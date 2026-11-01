Kuzey Kore'den yeni silah denemesi! Misket bombalı başlığın 130 bin metrekareyi küle çevirebildiği iddia edildi

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Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen ve 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip misket bombalı savaş başlığını test ettiğini duyurdu.

STANDART TİP 2 BAŞLIĞI DENENDİ

Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Kuzey Kore, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

YIL SONUNA KADAR TÜM BİRLİKLERE VERİLECEK

İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı