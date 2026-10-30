Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

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Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre, 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle açıldı. Fuarda çok amaçlı İHA'lar, tek yönlü saldırı İHA'ları ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Fuarın ardından gerçek mühimmatların kullanıldığı kapsamlı bir atış tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve 600 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemleri kullanıldı.

FÜZELER HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Tatbikat kapsamında ateşlenen havadan karaya füzelerin ve seyir füzelerinin hedef olarak belirlenen bir adayı tam isabetle vurduğu açıklandı. Ayrıca "Sniper" olarak bilinen 600 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi ilk kez kamuoyu önünde ateşlendi.

KİM JONG-UN: BARIŞ YALNIZCA GÜÇLE GARANTİ ALTINA ALINABİLİR

Tatbikatın ardından konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, modern savaş koşullarında insansız hava araçlarının önemine dikkat çekti.

İHA sistemlerinin ileri düzey yapay zeka teknolojileriyle entegre edilmesinin ordunun modernizasyonunda öncelikli görevlerden biri olduğunu belirten Kim, "Barış yalnızca güçle garanti altına alınabilir. Bu, günümüzün çalkantılı dünyasında hayatta kalmak için bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VE İHA TEKNOLOJİLERİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bir devlet statüsüne ulaştığını ve konvansiyonel silahların modernizasyonunda önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Kim Jong-un, savunma sanayisindeki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Kim, "Bilim insanlarımız şimdi de savunma amaçlı İHA teknolojileri ve yapay zeka alanlarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için tüm güçleriyle çalışmalıdır" dedi.

Ülkesinin savaş caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğini belirten Kim, savunma sanayisi kapasitesinin artırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

KUZEY KORE 10 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

Füzelerin yerel saatle 12.30 sıralarında Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden ateşlendiği belirtilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı ise fırlatılan füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı