Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı'nda yeni nesil İHA ve silah sistemlerini tanıttı. Gerçek mühimmatlı tatbikatta füzeler hedefleri tam isabetle vururken, Kim Jong-un yapay zeka ve İHA çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Kim, "Barış yalnızca güçle garanti altına alınabilir" sözleriyle dikkat çekti.

Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre, 2026 İnsansız Havacılık Teknolojileri Geliştirme Fuarı, ülke lideri Kim Jong-un'un katıldığı törenle açıldı. Fuarda çok amaçlı İHA'lar, tek yönlü saldırı İHA'ları ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi.

Fuarın ardından gerçek mühimmatların kullanıldığı kapsamlı bir atış tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve 600 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemleri kullanıldı.

FÜZELER HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Tatbikat kapsamında ateşlenen havadan karaya füzelerin ve seyir füzelerinin hedef olarak belirlenen bir adayı tam isabetle vurduğu açıklandı. Ayrıca "Sniper" olarak bilinen 600 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi ilk kez kamuoyu önünde ateşlendi.

KİM JONG-UN: BARIŞ YALNIZCA GÜÇLE GARANTİ ALTINA ALINABİLİR

Tatbikatın ardından konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, modern savaş koşullarında insansız hava araçlarının önemine dikkat çekti.

İHA sistemlerinin ileri düzey yapay zeka teknolojileriyle entegre edilmesinin ordunun modernizasyonunda öncelikli görevlerden biri olduğunu belirten Kim, "Barış yalnızca güçle garanti altına alınabilir. Bu, günümüzün çalkantılı dünyasında hayatta kalmak için bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VE İHA TEKNOLOJİLERİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bir devlet statüsüne ulaştığını ve konvansiyonel silahların modernizasyonunda önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Kim Jong-un, savunma sanayisindeki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Kim, "Bilim insanlarımız şimdi de savunma amaçlı İHA teknolojileri ve yapay zeka alanlarında olağanüstü sonuçlar elde etmek için tüm güçleriyle çalışmalıdır" dedi.

Ülkesinin savaş caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğini belirten Kim, savunma sanayisi kapasitesinin artırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

KUZEY KORE 10 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

Füzelerin yerel saatle 12.30 sıralarında Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden ateşlendiği belirtilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı ise fırlatılan füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu
Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti

4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

helal olsun çok doğru bir söz "barış sadece güçlü olursan olur" yoksa tepene çökerler.bizimkide yurtta sulh cihanda sulh saçmalığıyla bizi kandırıyor ne sulhu lan dünya yanıyor savaştan yüz yıldır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih .:

heppp esiyorr başka birşey yokkk

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

bu adamın başka işi yokmu sadece bu ülke silah mı yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok