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İzmir Torbalı'da düzenlenen operasyonda 77 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi

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İzmir Torbalı'da düzenlenen operasyonda 77 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 28 Ekim'de Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 77 uyuşturucu nitelikli hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken adli süreç başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 77 uyuşturucu nitelikli hap ve tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı. Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı JASAT ekipleri, 28 Ekim günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir adreste arama gerçekleştirdi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 77 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheliyle ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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