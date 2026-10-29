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Çeşme'de otele düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi dahil 3 kişi yakalandı

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Çeşme'de otele düzenlenen operasyonda cinayet şüphelisi dahil 3 kişi yakalandı
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İzmir Çeşme'de, cinayet şüphelisinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine otele operasyon düzenlendi; şüpheli dahil 3 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de yer aldı; otelde bir tabanca ve yedi fişek ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, İstanbul'da işlenen bir cinayetin şüphelisinin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine bir otele düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelisi H.Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçacağını belirledi. Yapılan çalışmanın ardından söz konusu otele operasyon düzenlendi. Operasyonda, kasten öldürme suçunun şüphelisi H.Y. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve E.K. yakalandı.

Otelde yapılan aramalarda bir adet 9x19 mm çapında tabanca ve yedi adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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