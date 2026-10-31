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Konya'da iki ayrı silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Konya'da silah kaçakçılığına yönelik farklı tarihlerde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İş yerlerindeki aramada 1986 tabanca parçası, 8 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan kalıp ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada 1986 tabanca parçası, 8 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile tabanca imalatında kullanılan kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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