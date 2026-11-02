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Sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı İzmir terminalinde gözaltına alındı

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Sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı İzmir terminalinde gözaltına alındı
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İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde durdurulan zanlının sırt çantasında yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan S.B. (44) şehirler arası otobüs terminalinde durduruldu.

Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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