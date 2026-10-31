Ankara'da eski eşini öldürüp intihar eden zanlının cinayet anları kamerada görüldü

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Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı. Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı