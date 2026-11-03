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Bloomberg: ABD, Ukrayna'ya kritik silah tedariki için NATO'dan daha fazla mali katkı isteyebilir

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ABD yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik "kritik silah tedarik programı" için NATO müttefiklerinden "daha fazla mali katkıda bulunmalarını" talep edebileceği ileri sürüldü.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik "kritik silah tedarik programı" için NATO müttefiklerinden "daha fazla mali katkıda bulunmalarını" talep edebileceği ileri sürüldü.

Bloomberg kanalının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya silah sevkiyatı için NATO nezdinde yeni bir girişim başlatmayı planlıyor.

Buna göre ABD, bu ay içinde NATO nezdindeki "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" mekanizması aracılığıyla İttifak üyelerinden Ukrayna'ya daha fazla mali katkı isteyebilir.

Yeni mali katkının miktarına yönelik net bilgi vermeyen kaynaklar, ABD'nin "onaylanmış silah paketleri için yaklaşık 2 milyar dolar tutarında" finansman açığı bulunduğunu belirtti.

NATO'nun Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme çabalarının temel taşı kabul edilen PURL mekanizmasıyla müttefik ülkeler, ABD menşeli silahların bedelini karşılayarak bunların Ukrayna'ya ulaştırılmasını sağlıyor.

Kaynak: AA
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