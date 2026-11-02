İzmir Bornova'da terminalde çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan S.B. gözaltına alındı

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İZMİR'in Bornova ilçesindeki otobüs terminalinde, sırt çantasında ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen S.B. (44), gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şu Müdürlükleri ekipleri, dün, otobüs terminalinde şüpheli görülen S.B.'nin sırt çantasında arama yaptı. Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı