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Çin Hava Kuvvetleri'nin 77. yıl kutlamaları Zhuhai'de 2 bin drone ile başladı

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Çin Hava Kuvvetleri'nin 77. yıl kutlamaları Zhuhai'de 2 bin drone ile başladı
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Çin Hava Kuvvetleri'nin 77. kuruluş yıldönümü kutlamaları, Guangdong'a bağlı Zhuhai'de 2 bin drone ile düzenlenen ışık gösterisiyle başladı. Hava kuvvetlerinin dönüşümünü yansıtan 15 tema ile silah ve teçhizatlarıyla entegre harekat kabiliyetlerindeki ilerlemelere dikkat çekildi.

GUANGZHOU, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 77. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek kutlamalar, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde gerçekleştirilen ışık gösterisiyle başladı.

Pazar gecesi 2.000 drone kullanılarak düzenlenen gösteri gökyüzünü aydınlattı.

11 Kasım'da kutlanacak 77. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin açılışını oluşturan gösteride, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni dönemdeki dönüşüm ve gelişimini yansıtan 15 farklı temaya yer verildi. Gösteride hava kuvvetlerinin öne çıkan silah ve teçhizatları ile entegre harekat kabiliyetlerinde kaydedilen ilerlemelere de dikkat çekildi.

Önümüzdeki günlerde başka etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Bayi Akrobasi Takımı, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Seddi'nin bir bölümü üzerinde uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Hava Kuvvetleri Havacılık Üniversitesi'ne bağlı bir akrobasi takımı da ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir parkın üzerinde performans sergileyecek.

Hava Kuvvetleri kaynakları, etkinliklerin Çin'in hava sahası ve uzay güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik azmini ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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